Albert Dickson foi ao encontro do G-9 para dizer que não se lançou candidato

Júlio Pinheiro Albert Dickson diz que PP decidirá seu posicionamento na eleição da Presidência da CMN.

Albert Dickson disse ao grupo que não se lançou candidato ao cargo e que a decisão tanto sobre candidatura quanto ao grupo que apoiará dependerá de um entendimento do seu partido, que é liderado em Natal pelo vice-prefeito eleito Paulinho Freire.“Fui explicar que em nenhum momento me coloquei como candidato. Tudo ainda vai depender do entendimento do nosso partido. Pode haver o lançamento de uma candidatura, que pode ser minha ou de Chagas Catarino, ou podemos optar pelo grupo que daremos apoio”, explicou Albert.Apesar das conversas com o vereador Dickson Nasser (PSB), o vereador eleito diz que não está mais próximo a nenhum dos dois grupos e que uma possível adesão ao G-9 não está ligada a uma indicação do seu nome para disputar o cargo.“Isso (ser candidato) não é uma condicionante para eu ingressar no grupo. Posso entrar e apoiar o nome que tiver o maior poder de agregar os nomes”, disse Albert Dickson.