ABC "misto" inaugura Estádio José Nazareno do Nascimento em Goianinha

Vlademir Alexandre Wallyson se despediu do ABC, mas hoje deve voltar a vestir a camisa alvinegra em Goianinha

O time dos meninos do ABC vai contar com o reforço de quatro grandes valores, todos criados nas categorias de base do clube. Ivan, Fabiano, Nêgo, hoje no Bragantino, e o garoto Wallyson, ídolo da Frasqueira, de férias em Natal, hoje defendendo o Atlético Paranaense.Na preliminar, os craques que fizeram história nas suas respectivas cidades e no futebol do Rio Grande do Norte. Os "meninos" da categoria Master entram em campo para relembrar os bons e velhos tempos.Nomes como Dedé Nascimento ( o estádio leva o nome de seu pai), Washington, Niel, Heleno, Milton, Ual, Everaldo e tantos outros defendendo o Goianinha. Pelo lado do ABC, Alberi, Álvaro, Rômulo, Tião, entre outras feras convidadas.A festa também vai marcar um grande encontro de desportistas que fizeram história na cidade, assim como Homero, Luizinho, Chicó e outros. O evento tem o apoio total da Prefeitura Municipal de Goianinha.