Operação Lord: delegado conclui inquérito e indicia 23 pessoas Titular da Denarc, Odilon Teodósio, presidiu as investigações e remeteu documento à 1ª Vara Criminal da zona Norte.

O inquérito policial da Operação Lord, desencadeada em 20 de novembro de 2008, foi concluído na sexta-feira (23) e já remetido à Justiça. A informação foi confirmada pelo delegado Odilon Teodósio dos Santos Filho, titular da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc), que preside a investigação.



El informou que 23 pessoas foram indiciadas em um processo com quatro volumes e 1.236 páginas por crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico, comércio ilegal de armas, receptação e estelionato. “Dentro do processo, tem especificado onde cada um será indiciado”, explicou.



Contudo, segundo fontes do Nominuto.com, a investigação ainda continua e há indícios que o tráfico na comunidade Beira Rio, local onde foi realizada a Operação Lord, estaria sendo comandada por um adolescente de 17 anos, que tem parentesco com um dos presos na ação policial.



Além disso, ainda falta identificar uma pessoa que tem relação com os indiciados pelo delegado. Essa pessoa seria conhecida por "Buiú" e pode ser um dos homens fortes de Alexsandro Freitas de Souza, o "Senhor", considerado o líder do tráfico na comunidade Beira Rio.



*Mais informações em instantes