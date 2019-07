Operação Verão: Vigilância Sanitária interdita três estabelecimentos

Fotos: Maiara Felipe Fiscalização pretende verificar mais de 200 estabelecimentos.

Até o final de fevereiro, a idéia é intensificar as inspeções sanitárias em mais de 200 locais. O fiscal Francisco Guedes, da Vigilância Sanitária, explica que dependendo da situação o estabelecimento pode ter um prazo para adequar suas condições de higiene e que ele também pode ser autuado ou interditado.Segundo a fiscal Leide Suzane, os pontos comerciais que foram interditados na orla estavam sem condições de higiene adequada, mas precisamente com infestação de baratas.Durante as inspeções da manhã desta quinta-feira (15), os proprietários dos quiosques de Ponta Negra não reclamaram da visita da Vigilância Sanitária. Dos 28 quiosques do local, apenas um não tem o alvará de funcionamento da SMS.A equipe da Vigilância orienta o consumidor a procurar locais que possuem o alvará, que sempre fica exposto em lugar visível no estabelecimento.