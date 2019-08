Campeonato Estadual tem prosseguimento no domingo

Santa Cruz 1 x 0 ABC América 2 x 0 Macau Coríntians de Caicó 2 x 1 Real Independente ASSU 1 x 0 Potyguar Baraúnas 1 x 1 Alecrim

Depois do aguardado início do Campeonato Estadual na última quinta-feira (22), a competição segue no domingo (25) com mais cinco jogos. O líder América, que ganhou na estréia por 2 a 0 enfrentado o Macau, encara o Potiguar, na partida disputada no Nogueirão. O time de Mossoró faz a sua estréia no Campeonato Estadual de 2009.Já o ABC, que escorregou diante do Santa Cruz, joga contra o Coríntians de Caicó, no Frasqueirão. No interior, o Potyguar - CN tenta a reabilitação contra o Baraúnas, no Bezerrão, em Currais Novos. No Machadão, o Alecrim joga com o ASSU. Todas as partidas acontecem às 17h.Mandante Visitante