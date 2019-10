Agnelo é contra candidatura de Walter Alves em Parnamirim

Fotos: Vlademir Alexandre Agnelo Alves: "Se eu fosse um estrategista político, talvez tivesse chegado onde outros chegaram"

O prefeito de Parnamirim, Agnelo Alves (sem partido), é contra uma candidatura do deputado estadual Walter Alves (PMDB), seu sobrinho e filho do senador Garibaldi Filho (PMDB), à Prefeitura de Parnamirim em 2008. E diz isso com todas as letras na segunda parte desta entrevista ao portal Nominuto.com .

"Eu acho que ele (

Walter

) é devedor de Parnamirim. Então, tem que pagar os votos que recebeu em Parnamirim, exercendo o seu mandato com ações e trabalho para o município", destaca Agnelo.

Numa conversa marcada por uma franqueza raras vezes vistas, em se tratando de entrevistas com Agnelo Alves, ele mantém suas críticas aos partidos de uma forma geral e, especificamente, às representações destes no Estado. Afirma, por exemplo, que PMDB e DEM estão numa "corrida" para definir qual dos dois se reaproxima antes do PSB da governadora Wilma de Faria

Fala também do seu passado — revelando pela primeira vez, segundo ele, os detalhes que o levaram à Prefeitura de Natal, no final da década de 60 — e do seu futuro político.

Nominuto — Como o senhor vê a possibilidade de uma reaproximação política entre PMDB e PSB? É uma reaproximação viável?

Aluízio Alves — Acho viável demais! Como acho viável com o Democratas, com o PCdoB. Não há nada que impeça hoje um político de conversar com o outro. Todos são ideologicamente iguais porque não têm ideologias contraditórias. Em segundo lugar, não são diferentes, pelos seus líderes, uns dos outros. São todos iguais, nas qualidades e nos defeitos. Terceiro: tanto já disseram de bem e de mal uns dos outros que não sabemos mais o que vai prevalecer, se é o bem ou o mal.

NM — Pela sua experiência e pelos contatos de que dispõe entre os dois lados, o senhor diria que esse entendimento está em curso?

AA — Que eu saiba, não. E eu não sei por uma razão simples: por mais que eu queira ser só jornalista, eu também sou prefeito e estou prefeito. E estou político. Sendo assim, nunca me disseram, nem nunca me foi perguntado. Esse assunto nunca passou pelo meu conhecimento. Nunca ninguém me falou que vai ou não vai. O que eu acho, na verdade, é que o PMDB e o Democratas estão numa corrida para chegar perto do Governo do Estado.

NM — Nessa corrida, quem tem mais chances de chegar na frente?

AA — Não sei quem tem mais chance porque, para baixo, todos já estão lá. Do Democratas, tirando a cúpula, todos já estão no governo. No PMDB, a cúpula quer, mas o meio de campo não quer. É um negócio meio complicado. A política é uma coisa curiosa porque obedece a estratégias muito circunstanciais. Não tem princípio, não tem ideologia, não tem princípio. O que tem é o interesse dos que a fazem.

NM — Vamos falar agora de um assunto de que o senhor gosta: Parnamirim.

AA — Parnamirim vai bem, obrigado.

NM — Certo, mas falaremos sobre a sua sucessão. Quais são suas opções para Parnamirim?

AA — Estou na mesma posição de Carlos Eduardo: sobre sucessão, só falo depois do Carnaval. Lá para março ou abril é que vou tomar uma posição. Acho que tenho deveres de dizer a Parnamirim quem é o melhor. Vou para as ruas e para as casas mostrar isso, porque Parnamirim não pode parar, tem que prosseguir. Parnamirim tem hoje um perfil de trabalho e desenvolvimento que não se permite mais voltar atrás. Não posso ter a veleidade de achar que somente eu sou capaz de fazer isso. Tem que haver outros que me sucedam e vou procurar entre aqueles que legitimamente querem ser meu sucessor o que eu achar mais adequado para que prossiga na tarefa de continuar buscando o progresso e o desenvolvimento de Parnamirim.

NM — Nos últimos dias, tem se falado na possibilidade de o deputado Walter Alves candidatar-se à sua sucessão...

AA — (

Interrompendo

) Não tem a menor chance.

NM — Por quê?

AA — Por uma razão muito simples: ele recebeu votos para deputado estadual em Parnamirim no ano passado e precisa exercer o mandato para pagar os votos que recebeu, com ações e trabalho para Parnamirim. E, aí, se credenciar, sim, a outros cargos. Por enquanto, ele tem que pagar os votos que recebeu. Esse é o meu entendimento.

NM — E se mesmo assim ele quiser ser candidato, não contará com o seu apoio?

AA — Só se os que forem candidatos contra ele, forem, numa razão direta ou indireta, não vou dizer pior — porque ele não é pior, é ótimo —, mas diferente dele, para pior.

NM — O senhor, então, não é entusiasta da idéia de que ele seja candidato?

NM — Mas ele não pode pagar esses votos sendo prefeito? NM — Mas ele não pode pagar esses votos sendo prefeito?

AA — Não, pelo contrário. Eu acho que ele é devedor de Parnamirim. Então, tem que pagar os votos que recebeu em Parnamirim.AA — Pode, mas agora ele já recebeu como deputado estadual e precisa trabalhar como deputado estadual. Pagou os votos? Pagou. Aí, sim, pode chegar e dizer: "Parnamirim, quero ser prefeito", ou "quero ser governador", "quero ser senador", "quero ser deputado federal" ou até "quero renovar o meu mandato". Mas por enquanto ele tem que ser humilde e seguir trabalhando. Trabalhador foi contratado para trabalhar. E quem trabalha é reconhecido pelo povo. Veja o exemplo de Carlos Eduardo: a obra que ele está fazendo em Natal tem um reconhecimento espontâneo.

NM — O senhor tem conversado com o senador Garibaldi Filho sobre o assunto, já que vocês têm uma grande proximidade?

AA — Não, nunca tocamos nesse assunto. Nem cogitamos, porque isso não existe.

NM — E se ele pedisse ao senhor um conselho sobre o assunto?

AA — Aí eu diria assim: diga a Walter para ir trabalhar, pagar os votos que recebeu e depois se credencie.

NM - No ano que vem, o senhor conclui o mandato na Prefeitura de Parnamirim. Como vai ser a vida de Agnelo Alves a partir de 1° de janeiro de 2009?

AA — Eu tenho duas opções: primeiro, voltar à banca dos jornais. Aí, eu adoro porque o que eu sou vocacionalmente é um jornalista; e segundo, se há uma mística, pois eu nunca provei se é verdade, é de que eu sou um estrategista político. Então, eu vou botar uma agência, uma empresa de consultoria política. Como eu não acredito que ninguém vá ser cliente dessa agência e não posso ficar sem dinheiro, eu devo ficar mesmo na banca dos jornais.

NM - Não é falsa modéstia dizer que não é um estrategista político?

AA — Não. Porque eu nunca provei isso. Eu vou sempre pela lógica e a lógica todo mundo tem. Se eu fosse um estrategista político, talvez eu tivesse aos postos que outros chegaram e eu não cheguei.

NM - Está descartada completamente a possibilidade de vir a disputar mais um mandato eletivo, ou até mesmo se filiar a algum partido?

AA — Mandato eletivo, de jeito nenhum. Filiação, também não imagino.

NM - O senhor está desencantado com os partidos?

AA — Não é desencantado. É que não está dando, não estou conseguindo me enquadrar bem no sistema. Aliás, eu digo a você o seguinte: eu sempre fui um político acidental. Fui, por exemplo, chefe da Casa (

Civil

) do governo de Aluízio Alves porque houve aí uma disputa entre Aluízio Bezerra e Grimaldi (

Ribeiro Paiva

) pela Casa Civil. Aí, Manoel de Medeiros Brito, que está aí vivo, disse "olhe, vamos resolver esse problema, Aluízio. Bote cada um numa secretaria e leve Agnelo para a Casa Civil". Eu já estava de viagem marcada para participar da assessoria de imprensa do presidente Jânio Quadros, com Castelo Branco e a direção do nosso José Aparecido. Pois bem, acionei o caminhão de Brasília para Natal. Segundo, cheguei aqui. Ao final do governo de Aluízio, houve aquele movimento para a sucessão na Prefeitura de Natal. O candidato tido — e era verdade — como eleito era Erivan França. Todas as pesquisas davam Erivan com 70%, 75% da preferência. Aí, chega monsenhor Walfredo Gurgel. Naquele tempo, Erivan era casado no Uruguai e não era reconhecido pela Igreja Católica, então monsenhor Walfredo disse "olhe, não fica bem para mim, como sacerdote, ficar com Erivan ao lado, apesar de eu ter o maior respeito por ele e pela mulher dele. Vão dizer: que sacerdote é esse"? Então, Aluízio pediu para monsenhor falar com Erivan e monsenhor chamou Aluízio para ir com ele. Foram os dois falar com Erivan, que disse entender a situação, mas que apontaria o candidato. Os dois gelaram, pensando em quem Erivan iria apontar. E foi Agnelo. Aí, Aluízio disse: "Espere aí, Erivan. Agnelo não está pensando nisso de jeito nenhum, em ser prefeito de Natal". Os três vieram falar comigo. Eu estranhei a presença dos três, mas pensei que fosse algo da campanha. Aluízio disse que eles estavam ali porque Erivan estava retirando a candidatura a prefeito de Natal e estava me apontando. Eu disse que de jeito nenhum seria prefeito de Natal. Mas terminei cedendo. Passei 10 anos cassado. Na volta, chega Fernando Bezerra e me convida para ser suplente dele. E eu disse que queria ser candidato a prefeito, já que da primeira vez não tive sucesso. Mas aí fui suplente de senador. Ele estava na Europa e telefonou para mim ao meio-dia para comunicar que foi chamado pelo presidente Fernando Henrique para ser ministro e que eu iria assumir a vaga dele no Senado. Aí eu fui. Em relação à Prefeitura de Parnamirim, havia uma confusão com o PMDB de lá, até que o vereador (

Antônio

) Batista disse que havia um nome e era o meu. Só que armaram uma cilada. Fui convidado para ir ao Fórum, receber o título de cidadão de Parnamirim e eu assinei, mas quando vi, estava transferindo meu título. E aí começou a história.