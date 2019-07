Guamaré: Auricélio diz que Mozaniel sabia que o pai era inelegível e teve medo de mudar chapa

Muriú Mesquita Auricélio Teixeira: confiança em assumir comando de Guamaré.

Assim como declarou Mozaniel, Auricélio Teixeira concorda que Guamaré vem sendo bastante prejudicada pelos problemas relacionados aos governantes, que já vêm ocorrendo há várias gestões no município. “Uma hora dessas, a população continua sem serviços importantes devido a essa incerteza. O clima é de instabilidade e sempre quem paga por isso é a população”, diz Auricélio Teixeira.Apesar de concordar que o impasse prejudica a cidade, o candidato do PTB diz que não pode abrir mão do direito, já que estaria, ainda de acordo com ele, embasado por decisões do TSE, TCE e TCU para que a chapa de Mozaniel e João Pedro seja considerada inelegível.“Acho que foi a primeira vez na história do Brasil que um candidato foi empossado sem o registro de candidatura. Tenho certeza que a Justiça está do meu lado”, disse o segundo colocado na disputa eleitoral.Antes do pleito, a juíza da comarca de Macau indeferiu o registro de João Pedro, que não poderia disputar a eleição sob pena de “contaminar” a chapa de Mozaniel. Apesar disso, o filho do ex-prefeito foi ao TRE e conseguiu manter a candidatura do pai na chapa, mesmo correndo o risco de que o TSE reformasse a decisão e determinasse que os candidatos a prefeito e vice não fossem empossados – o que aconteceu.De acordo com Auricélio Teixeira, o motivo para que Mozaniel mantivesse o pai como vice era o potencial eleitoral de João Pedro, que teve as contas desaprovadas pelo TCE e consideradas insanáveis. Para Teixeira, os dois assumiram o risco porque não conseguiriam a eleição sem João Pedro na chapa.“O TCE e TCU já consideraram as contas de João Pedro insanáveis e inrrecorríveis. Mozaniel manteve o pai na chapa porque era João Pedro que tinha as lideranças. Ele teve medo de mudar e perder a eleição, que era o que aconteceria com Mozaniel sem o pai. Vou levar os documentos que comprovam que as contas do vice foram desaprovadas, consideradas insanáveis e, assim, ele não poderia ter disputado a eleição”, acusou Auricélio.Na eleição para a Prefeitura de Guamaré, Mozaniel teve 34,28% dos votos válidos, enquanto Auricélio teve 32,23% e Dedé Câmara, ex-prefeito, teve 31,42%.O segundo colocado na eleição de Guamaré está confiante para a disputa judicial que ocorre na terça-feira (13), onde os juízes do TRE decidirão quem fica no comando de Guamaré. O julgamento, no entanto, não será o último, pois quem perder já avisou que vai recorrer na Justiça.