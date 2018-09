Projeto Compartilhar realiza evento para mais de 400 crianças

Divulgação Evento reuniu mais de 400 crianças para brincar e jogar voleibol

O evento aconteceu noo Colégio CEI, na avenida Prudente de Morais, onde forma armadas dez redes de voleibol nos dois ginásios. A organização afirma que foi empolgante ver tantas crianças jogando e se divertindo ao mesmo tempo.O torneio foi viabilizado com a juda de 40 voluntários da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Universidade Potiguar - UnP, além de professores. Cerca de 400 crianças, um número impressionante, lotaram as dependências.Eles vieram, além do quadro de inscritos do Projeto Compartilhar, das escolas CELM, CEI, Salesiano, Escola Municipal Eulina Augusta, Escola Estadual Ulisses de Góis e Voley Club.Na categorio Baby ( jogam 2 x 2 em uma quadra de 3,5m X 3,5m), foram realizados 33 jogos em três quadras e o resultado foi o seguinte:1º - CEI; 2º - Compartilhar (Francisco 5); 3º - Compartilhar (Francisco 2). Todos os participantes do Baby receberam medalhas.Na categoria 3 x 3 ( jogam 3 x 3 em uma quadra de 4,5 x 6m ) foram realizados 61 jogos divididos em 4 quadras e o resultado foi o seguinte: 1º - Compartilhar (Adriana, Jucely, Daiane, Alessandra – Omar 2); 2º - CELM e 3º - Compartilhar (Pedro, Adrio, Inácio, Alyson – Omar 1).Na disputa do vôlei (6 x 6) foram 8 equipes com um total de 16 jogos e deu emi 1º - Volley Club; 2º - Compartilhar 1, 3º - Objetivo.Houve distribuição de pipocas, balas e pirulitos para todos os participantes e um lanche para os alunos do projeto e das escolas públicas.Os parceiros do projeto são Compartilhar através do vôlei em rede, Prefeitura Municipal de Natal, Natal Volley Club e Colégio CEI, e tem a coordenação em Natal dos professores Breno e Suzet Cabral.