Governadora chega à Assembléia Legislativa Wilma de Faria foi recebida pelos deputados estaduais e irá ler a mensagem anual, na sessão de instalação dos trabalhos na AL.

A governadora Wilma de Faria já se encontra na Assembléia Legislativa para ler sua mensagem anual aos deputados estaduais. A leitura marca a sessão solene de reabertura dos trabalhos no Legislativo.



Na mensagem, a chefe do Executivo estadual deverá fazer um balanço das últimas realizações e também falar a respeito dos projetos e ações previstos para seu penúltimo ano de governo, já que Wilma de Faria deverá deixar o cargo no início de 2010, com o objetivo de disputar uma vaga no Senado.



Antes da chegada da governadora, o presidente da AL, Robinson Faria (PMN), passou em revista às tropas da Polícia Militar, que desfilaram ao longo da praça 7 de setembro ao som da banda da PM. O ano de 2009 marca a 3ª sessão legislativa, da 59ª legislatura.