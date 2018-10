Ponte Preta treina e Benazzi faz mudanças no elenco Wagner Benazzi não deve ficar em 2009 e pôs culpa em arbitragens por campanha ruim.

Os jogadores do elenco profissional da Ponte Preta não tiveram descanso neste feriado e realizaram na tarde desta quinta-feira o treino coletivo para a partida de sábado contra o ABC, em Natal.



O técnico Vagner Benazzi irá aproveitar esta partida e a última contra o Criciúma para testar jogadores que foram pouco aproveitados durante a campanha do Brasileiro.



O treinador também deu entrevista afirmando ser praticamente certa a sua saída no final da competição. Ele disse ainda que a "Macaca" se ressentiu de falta de um goleador e que também foi muito prejudicado por arbitragens.



O primeiro jogador que será testado é o meia André, que deve entrar como titular no meio de campo ao lado de Renato. Já Kim, Fabinho e Amauri poderão ganhar suas chances no decorrer da partida.



Para o treinador, “temos bons jogadores e eles sabem da responsabilidade de atuar com a camisa da Ponte. Sabem que tem que honrar as cores do time”, disse Benazzi.



Mas outras alterações deverão ocorrer no time titular. O volante Bilica, que cumpriu suspensão automática contra o Paraná, volta para a posição. Com as ausências de Eduardo Arroz, que se machucou no treinamento, e de Marcelo Soares, que está com um forte resfriado, mais mudanças serão necessárias.



Assessoria de Imprensa