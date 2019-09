Semurb aguarda autorização para retirar coqueiros da Via Costeira

Ana Paula Oliveira Coqueiros deverão ser retirados nesta quarta-feira (28).

Porém, o secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb), Kalazans Bezerra, confirmou na manhã desta terça-feira (27) que a retirada dependia ainda de uma documentação da empresa responsável pela obra, a EIT.A obra de duplicação da Via está paralisada há três semanas.“A empresa ficou de enviar essa documentação para a promotora Rosana Sudário. Depois disso, a promotora nos autorizaria para a retirada”, disse o secretário.Ele acrescentou: "Aguardaremos até meio-dia. Caso o Ministério Público não entrar em contato, nós o provocaremos para saber alguma posição. A nossa expectativa é que no máximo amanhã os coqueiros estejam sendo retirados."Segundo ele, a Semurb já analisou e avaliou os melhores coqueiros, mas a grande preocupação é quanto à condição da maioria.“A orientação da equipe técnica da Secretaria de Serviços Urbanos (Semsur) é levar os coqueiros para o Horto municipal e cuidar durante um período para recuperar melhor e replantar em condição mais saudável”, explicou, revelando o desejo da Semurb e Semsur em adquirir mais de cem coqueiros.O secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb), Kalazans Bezerra disse que quem tiver interesse em adotar um dos coqueiros da Via Costeira pode entrar em contato com a Semurb.“Quem quiser pode entrar em contato conosco. Porém, vale ressaltar que poucas unidades estarão à disposição da população. A maioria será utilizada pelo poder público”.