Câmara dos Deputados pode votar PEC das MPs, mas antes tem de liberar a pauta

A PEC das Medidas Provisórias (511/06) é o destaque do Plenário, cuja pauta volta a ficar trancada, desta vez pela MP 441/08, que retorna do Senado com emendas. A principal mudança da PEC 511/06 nas regras de tramitação das MPs é justamente o fim do trancamento da pauta. Há cinco sessões previstas para a semana, de terça-feira (9) a quinta-feira (11).Os deputados já aprovaram o texto base da comissão especial que analisou a PEC e precisam analisar 11 destaques apresentados para concluir a votação da proposta em primeiro turno. Tanto a oposição quanto o governo querem mudar alguns pontos da redação dada pelo deputado Leonardo Picciani (PMDB-RJ).Em um dos destaques, o DEM, o PSDB e o PPS querem acabar com a exigência de maioria absoluta (257 votos favoráveis) para inverter a pauta quando a MP figurar, obrigatoriamente, como primeiro item em regime de urgência, o que ocorrerá, segundo as novas regras, se não tiver sido votada em, no máximo, 15 dias, contados de sua edição.Já a base governista apresentou destaque para diminuir de 75 para 70 dias o prazo depois do qual é permitido ao Poder Executivo editar medida provisória sobre crédito orçamentário caso projeto de lei de igual teor não tenha sido aprovado pelo Congresso. O período é contado a partir do envio do projeto.

Com informações do site da Câmara dos Deputados.