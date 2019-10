Prefeito de Extremoz acredita em irregularidades de Enílton Trindade TCE faz inspeção para averiguar contas da Prefeitura nos últimos quatro anos; Klaus Rego (PMDB) contratou auditoria para levantar problemas do município.

O prefeito de Extremoz, Klaus Rego (PMDB), acredita que o Tribunal de Contas do Estado (TCE) encontrará irregularidades durante a inspeção que faz no município, onde levanta dados sobre os últimos quatro anos de gestão do ex-prefeito Enílton Trindade (PSDB). O atual gestor diz que encontrou a estrutura municipal com diversos problemas.



Concorrente de Netinho (PSB), candidato apoiado por Enílton Trindade, na eleição pela Prefeitura de Extremoz, Klaus Rego disse que o ex-prefeito não teve o mínimo interesse em colaborar com a transição. De acordo com o prefeito, diversos itens da administração “desapareceram” dos prédios públicos.



“Carros estão largados em ruas e oficinas, e é a própria população que vem nos ajudando e informando onde estão os veículos. Além disso, os arquivos dos computadores foram deletados, inexplicavelmente. Estamos buscando recuperar tudo”, explicou.



Questionado sobre a iniciativa do TCE em inspecionar as contas dos últimos quatro anos no município, Klaus Rego disse que só tomou conhecimento do caso através da imprensa, mas que é favorável a uma investigação minuciosa, “o que é o papel do TCE”.



Sobre as suspeitas de irregularidades por parte de Enílton Trindade, Klaus Rego não fez qualquer acusação direta. Contudo, argumentou que a denúncia dos vereadores – mesmo sendo retirada depois – demonstra que nem tudo na administração ocorreu dentro da legalidade.



“Eu creio que, se a denúncia partiu da Câmara dos Vereadores, tenha algo por trás disso, sim”, disse o prefeito.



Para levantar a real situação da Prefeitura de Extremoz, Klaus Rego contratou uma auditoria, que finalizará os trabalhos em até 60 dias. No entanto, o prefeito prefere não informar o que já foi constatado.



“No momento oportuno farei a explanação completa da situação da Prefeitura”, prometeu.