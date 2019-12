Tempo real - ABC x Potiguar (M)

FIM DE JOGO



47 minutos - Rodriguinho toca com Moré que tenta,no final da partida, marcar o quarto gol do ABC.



46 minutos - Erandir disputa com Hugo pela direita e o ábritro marca falta a favor do time de Mossoró. Nova posse de bola do ABC com Moré, que fez o corte e bateu em direção ao gol.



45 minutos - Kelton tenta a descida e Marcos Paraná chega com forte chute tirando o perigo do campo de defesa alvinegro.



35 minutos - ABC continua pra cima do Potiguar, tentando ampliar o placar no Frasqueirão.



33 minutos - GGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOLLLLLL DO ABCCCC!! MORÉ APROVEITA A TABELA COM MARCOS PARANÁ E TOCA NA SAÍDA DE PAULO RENATO.



31 minutos - Flavinho toca com Max. Rodriguinho rouba a bola, toca com Marcos Paraná que faz o levantamento com Moré.



29 minutos - Paulão recebe cartão amarelo por cometer falta no jogador alvinegro.



27 minutos - No Potiguar, Marcelo Dias é substituído por Fábio; No ABC, Gaúcho entra no lugar de Gleidson, machucado.



26 minutos - Paulinho Macaíba tenta jogada em cima de Paulão, do Potiguar, que tira pela lateral.



Outros resultados

ASSU 2 x 2 América



20 minutos - No ABC, Tale deixa o campo para a entrada de Fabinho. No Potiguar, Bigu sai para a entrada de Renan. Ainda no time de Mossoró, ELinho foi substituído por Kelton.



Outros resultados

ASSU 0 x 2 América

Real 1 x 0 Macau

Potyguar 2 x 0 Coríntians

Alecrim 0 x 1 Santa Cruz



16 minutos - Em instantes, Rodriguinho entra em campo no lugar de Gabriel.



15 minutos - Paulinho Macaíba comete falta em cima do capitão do Time do Povo, Ricardo Lima.



14 minutos - Paulinho Macaíba carregou para a grande área e no chute, a bola bate em Flavinho. Na sobra, o contraataque encontra Elinho em boa posição. O jogo continua 1 a 0 para o ABC.



13 minutos - No contra-golpe do Potiguar, Elinho passe por Cauê, mas acaba perdendo o domínio de bola.



12 minutos - Gabriel recebe bom passe de Elton pela direita. O jogador voltou a bola com Gabriel que tenta um chute de fora da área. A bola sai à direita de Paulo Renato.



9 minutos - Erandir cobra para Marcos Paraná que toca com Tales. O ABC acaba perdendo a bola e é arremesso lateral para o Potiguar.



8 minutos - Gleidson carrega para cima da marcação de Hugo. Paulinho comete falta em cima de Gleidson.



7 minutos - Marcelo Dias, do Potiguar, é punido com cartão amarelo. O árbitro entendeu que houve simulação de pênalti.



6 minutos - Elton domina a bola no campo de ataque do ABC. Moré novamente tenta o gol para o alvinegro.



3 minutos - Paulão tenta jogada de ataque, mas por duas oportunidades Erandir tira de cabeça. Na sequência, Moré tenta a cabeçada e o goleiro Paulo Renato domina a bola.



FIM DE PRIMEIRO TEMPO



45 minutos - ABC vai tocando bola com Ben-Hur e o ábritro encerra o primeiro tempo da partida.



42 minutos - Paulinho Macaíba comete falta em cima de Elinho. Após a cobrança, a posse de bola retorna ao alvinegro que recomeça a jogada com Ben-Hur.



Outros resultados

Potyguar 2 x 0 Coríntians



35 minutos - Escanteio para o ABC. MArcos Paraná cobra, mas o domínio de bola fica com o Potiguar. No contra-ataque com Elinho, o jogador arma a jogada com, mas a bola sai pela linha de fundo



33 minutos - Hugo toca com Paulinho, que passa para Max, manda com Elinho. Boa jogada do Potiguar. Bigu soltou um forte chute de fora da área, mas Raniere segurou a bola.



32 minutos - GGGGGGGGOOOOOOOOOLLLLLLLL DO POTIGUAAAARR!! MAX COBRA O ESCANTEIO, E A BOLA REBATIDA, SOBROU PARA ELINHO, QUE DIMINUI PARA O TIME MACHO.



31 minutos - Vaninho constroi a jogada pela direita, mada para Bigu que faz boa jogada em cima de Erandir. Na continuação, a bola sai pela última linha.



24 minutos - GGGGGGGOOOOOOOOLLLLLL DO ABCCCCCCC!! PAULINHO MACAÍBA APROVEITOU A A BOLA REBATIDA DENTRO DA ÁREA, APÓS A COBRANÇA DE FALTA, E MANDA PRO FUNDO DO GOL.



Outros resultados

Real Independete 1 x 0 Macau

ASSU 0 x 1 América

Potyguar 0 x 0 Coríntians

Alecrim 0 x 0 Santa Cruz



20 minutos - O jogo segue em igualdade no Frasqueirão. O ABC segue vencendo a partida por 1 a 0.



15 minutos - Ricardo Lima rouba a bola de Marcos Paraná e toca no meio-campo, buscando a jogada. Na sequência, a bola sai pela lateral.



14 minutos - No contra-ataque, Paulinho se manda com a bola, tentando surpreender Raniere com um chute de foa da área. A bola passa longe da meta.



14 minutos - Escanteio para o ABC. Marcos Paraná levantou na área, mas a zaga do Potiguar tira a bola da zona perigosa.



12 minutos - UUUUHHHHH!! Ben-Hur fura o chute, a bola sobra para Gleisson que quase marca um gol contra. A bola passou próxima a meta de Raniere.



11 minutos - Primeiro cartão amarelo da partida saiu para o jogador alvinegro Gleisson.



7 minutos - GGGGGGGOOOOOOOOLLLLLLL DO ABCCCCCCCC!! PAULINHO MACAÍBA, DE FORA DA ÁREA, BATEU NO LADO ESQUERDO DO GOL DO POTIGUAR.



5 minutos - Em boa jogada pela direita, Vaninho consegue pasar por Cauê e faz o cruzamento na área, mas o passe sai muito forte.



3 minutos - Reposição de bola pro ABC. Após cobrança de lateral, Ben-Hur lança para Tales, que triangula com Marcos Paraná. Atenta, a zaga do Potiguar afasta.



2 minutos - Marcos Paraná entra na área com a bola, após tabela, e vai ao chão. O árbitro marca apenas tiro de meta.



1 minuto - Início do jogo com domínio de bola do alvingero. Ben-Hur recebe a bola, passando para Tales. O jogador chuta em direção ao gol, mas a bola passa longe do gol.



O alvinegro entra em campo em instantes bucando a recuperação diante do Potiguar de Mossoró.