Beco da Lama tem confraternização

Divulgação Na ocasião, Krystal receberá prêmios

A cantora receberá o Prêmio Hangar de Melhor Disco (Coisa de Preto), Melhor Show e Melhor Música (Coisa de Preto) em parceria com Tertuliano Aires.Quem inicia a festa é a empresa Offset Gráfica e Editora lançando o calendário artístico, que em 2009 homenageia o artista plástico Ângelo Desmoulins Tavares, o Jotó.Venâncio Pinheiro lançará o Almanaque do Beco e no fim da tarde será realizada a premiação dos restaurantes que venceram o 5º Pratodomundo – Festival Gastronômico do Beco da Lama.O primeiro lugar ficou com o Bar da Amizade; Bardallo’s Comida e Arte, foi o vice campeão; o Bar da Fátima ficou com o bronze; Caicó na Brasa, em quarto lugar e o Bar do Pedrinho, que recentemente perdeu o dono, ficou na quinta colocação.