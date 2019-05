Governo do Estado leiloa carros com 10 anos de uso

O Governo do Estado leilou por meio da Secretaria Estadual de Administração e dos Recursos Humanos (Searh), nesta terça-feira (30), mais de 100 veículos pertencentes à frota oficial. O leilão faz parte do trabalho de renovação dos veículos utilizados pelas secretarias estaduais.Para o secretário-adjunto, Marcos Lael Alexandre, o leilão é uma forma de manter o Estado economicamente saudável. "Nosso objetivo é fazer o melhor uso dos recursos públicos, trocando os bens que não são econômicos no uso diário. O Governo não pode doar esses automóveis, então procuramos uma maneira de não deixar o Estado sucateado. Após um estudo da Coordenação de Patrimônio da Searh, a governadora Wilma de Faria baixou um decreto para que as secretarias renovassem sua frota", declarou Marcos.De acordo com Robespierre Barreto, coordenador de Recursos Materiais da Searh, "no órgão existe um sistema que faz o controle de mais de 80% dos veículos utilizados na administração estadual, por isso foi possível fazer a análise e diagnosticar que a média do tempo de utilização da frota estava entre nove e 12 anos. Os carros devem ter no máximo cinco anos de uso", explicou Robespierre.Os três primeiros veículos vendidos foram três caminhonetes, sendo a primeira arrematada por R$ 8,6 mil, a segunda no valor de R$ 14,4 mil, e a terceira, R$ 17 mil. Ao todo, foram leiloados mais de 100 veículos, que possuem 10 anos de uso ou estão com multas superiores a 30% do valor de mercado ou com documentação atrasada no Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Além de carros, foram leiloados um trator, um ônibus, sucatas de caminhão e materiais para escritórios como: mesas e computadores.Além do secretário-adjunto, Marcos Lael Alexandre, e do coordenador Robespierre Barreto, o leilão contou com a presença do representante da Polícia Militar, coronel Formiga, e do presidente da Comissão de Leilão da Searh, Sérgio Farias.O leilão atraiu o interesse de compradores do Rio Grande do Norte e de estados vizinhos. O vendedor Anaílson da Silva veio, por exemplo, de Pernambuco. "Eu soube do leilão através dos jornais. Vim de Taquaritinga do Norte só para participar. Estou interessado nas caminhonetes D-20 e D-40, vou recuperar os veículos para vendê-los", disse Anaílson.O leiloeiro de Goiás Luciano Correia deixou as férias de lado e a família na praia para observar o leilão. "Li no jornal sobre o leilão, então tive a curiosidade de conhecer como vocês realizam leilões por aqui", explicou.

Fonte: Assecom