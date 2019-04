Novo secretário de Esporte anuncia projeto João Ananias confirmou que pretende dar ênfase ao esporte amador.

O novo secretário de esporte do município, João Ananias “Joquinha”, explicou qual será um dos pontos principais da sua gestão. Nesta sexta-feira (26), ele revelou que pretende investir nas diversas modalidades do esporte amador.



Em entrevista a Rádio Globo, Joquinha falou que ainda aguarda uma reunião mais consistente com a prefeita eleita Micarla de Sousa para definir as diretrizes para o esporte em2009. “Um dos meus pontos-chave é o investimento no esporte amador”, disse.



Um projeto que ele adiantou foi a instalação de escolinhas nos ginásios da cidade como forma de estimular a participação das crianças nos esportes e manter os ginásios ocupados. O objetivo é coibir a ação de vândalos no interior das praças esportivas.



“No momento que nós instalamos as escolinhas, naturalmente estaremos realizando a manutenção dos ginásios”, explicou..