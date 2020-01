Polícia prende quadrilha de estelionatários em Ponta Negra

Geraldo Miranda Quadrilha foi presa em Ponta Negra por meio de informações da policia do Amazonas.

De acordo com informações da polícia, os nove são procurados no estado do Amazonas por falsificar cartões de crédito com o equipamento conhecido como chupa-cabra.Foram encontrados em posse dos acusados R$ 20 mil, um carro Fiat Palio de cor branca com placas HYE-6346, de Fortaleza, e duas picapes Toyota Hilux de cor preta com placas HZA-6948 e HYI-8335, também de Fortaleza.Os policiais do BOPE receberam uma denúncia da cidade de Manaus, que informou o paradeiro dos acusados. As 9h da manhã, os policiais abordaram os acusados nas proximidades de uma pousada no bairro de Ponta Negra.Os acusados são Edson Barroso Borges, de 43 anos, Alan Sergio Batista, 25, o policial militar Arlem Sebastião dos Santos Souza, 29, Hélio Salgado Machado, 30, Raimundo Barros Palheta, 36, Cláudio Adão Duarte Ferraz, 30, Romário Ferreira dos Santos, 32, Jorleade Celestino Lopes, 23, e Cleomar Sebastião dos Santos de Souza, 30, que é procurado no Estado do Amazonas por tráfico de drogas, homicídio e roubo.Os acusados foram encaminhados para a Delegacia de Defraudações no bairro do Alecrim para serem ouvidos.