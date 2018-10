Operação Lord: o “senhor” da Beira Rio Com apenas 18 anos, Alexsandro Freitas de Souza era temido e comandava o tráfico de drogas naquela comunidade da zona Norte de Natal.

Filho do traficante Jailton Beira Rio, preso em uma penitenciária de São Paulo, Alexsandro Freitas de Souza, 18, o “senhor”, já começava a seguir os passos do pai e era considerado o chefe do tráfico na comunidade Beira Rio, na zona Norte de Natal.



O delegado Odilon Teodósio, titular da Delegacia Especializada em Narcóticos, revelou que “senhor” tinha algumas “broncas” quando menor de idade e depois que completou 18 anos começou a chefiar o tráfico de drogas naquela região da zona Norte além de coordenar outros crimes como assaltos, pistolagem e seqüestro.



Ele lembra que “senhor” foi preso duas semanas atrás com uma moto roubada na zona Norte. “Inclusive, um amigo dele brincou dizendo que ‘aproveitasse que era primário (primeira vez que era preso)”, disse. Dois dias depois, “senhor” foi solto.



No começo das investigações da operação Lord, segundo informações da polícia, os informes passados levavam ao “senhor” como sendo o comandante das ações criminosas que partiam da Beira Rio.



Um detalhe que chamou atenção do delegado foi a “grande festa” que estavam preparando para o aniversário de “senhor”. “Pelo que fomos informados, isso ia acontecer lá pelo dia 19 de dezembro, eu acho”, comentou.