Vágner Araújo desmente clima de animosidade entre ele e o titular da Saúde

Maiara Cruz Vágner Araújo: "Não temos feito essa troca de farpas".

Nos últimos dias, alguns veículos de comunicação publicaram notícias de uma possível discussão entre o titular da Saúde e do Planejamento diante da iniciativa do Ministério Público ter entrado com ação para obrigar a Seplan a repassar em 72 horas R$ 64 milhões à Saúde.“Não temos feito essa troca de farpas. O que houve foi uma ação do Ministério Público, que pediu ao juiz que obrigasse a Secretaria de Planejamento e Finanças a transferir em 72 horas 64 milhões de reais pra saúde sobre o argumento de que a crise, as dificuldades, os problemas que estão ocorrendo nos hospitais são por falta de recurso”, explicou.O secretário diz não entender essa ação, "porque os recursos da saúde que vem do SUS são diretamente transferidos e depositados na conta da Sesap, que administra e utiliza os recursos livremente, ou seja, sem qualquer interferência".Ainda segundo o titular da pasta, a parte que é transferida pelo Tesouro Estadual, ou seja, dos recursos que o Estado arrecada, também vem sendo transferida todo mês, de acordo com o que determina a Constituição. "A Constituição diz que pelo menos 12% de tudo o que o Estado arrecada deve ser transferido para a área de saúde".Vágner Araújo informou que no ano passado, no último exercício financeiro encerrado em 2007, o Rio Grande do Norte foi o terceiro estado do país que mais aplicou recurso da sua própria arrecadação em saúde.“Atingimos a marca de 17,53%. Perdemos apenas para o Distrito Federal e para um ex-território do Amapá”, afirma, acrescentando que “o que ocorre é que o cidadão comum, a pessoa que precisa do sistema público, não quer saber de detalhe, ele quer saber que o serviço funcione”.Entretanto, segundo o secretário, na região Nordeste o RN é o Estado que mais aplica recursos próprios na área da saúde.Em relação a greve dos médicos, que já dura 25 dias, o secretário enxerga uma “luz no fim do túnel”. “O secretário de Saúde é uma pessoa dedicada a resolver essa questão. Pela primeira vez nas últimas décadas, temos a saúde que está sendo comandado por um técnico. Lógico, não desmerecendo os que já passaram”, declarou.Vagner Araújo informou que há uma mesa de negociações posta para resolver a questão dos médicos. “Há, sim, uma mesa de negociação posta entre secretário de Saúde, Gabinete Civil, Secretaria de Administração e, eventualmente, a Sempla, que discute e dá suporte”, disse, concluindo que apresentou proposta pedindo prazo para discutir reajuste.“Até porque estamos impedidos de dar qualquer reajuste que seja, tanto por causa do limite prudencial, quanto devido a crise econômica”.