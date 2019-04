Adolescente é suspeito de executar jovem de 18 anos na zona Norte Crime ocorreu na Avenida João Medeiros Filho, na madrugada desta sexta-feira (26).

Um adolescente, cuja idade não foi revelada pela polícia, é apontado como suspeito do assassinato de Edson Cristino Ferreira, 18. O crime foi cometido na Avenida João Medeiros Filho, conhecida como Estrada da Redinha, na madrugada desta sexta-feira (26).



Segundo informações da delegacia de plantão da zona Norte, Edson Cristino, que morava no Loteamento José Sarney, foi morto com seis tiros por volta das 4h e o suspeito do crime, que residia no bairro Potengi, foi detido momento depois pela polícia.



Os dois - vítima e suspeito - estaria em uma festa na zona Norte, mas ainda não se sabe a motivação para o assassinato, que será investigado pela Polícia Civil.