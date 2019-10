Governadora assina pacto para elevar indicadores sociais No encontro dos governadores com o presidente, o RN foi apontado como destaque por ter conseguido elevar indicadores sociais.

O Rio Grande do Norte foi apontado como destaque na reunião entre o presidente Lula e os governadores do Norte e do Nordeste, realizada nesta quarta-feira (28), em Brasília, pela execução de programas voltados à agricultura familiar e por ter conseguido elevar indicadores sociais, como a taxa de mortalidade infantil, superando em 2008 a meta que estava prevista somente para o ano de 2011. Outro programa desenvolvido no Estado e que mereceu menção do presidente Lula, durante a reunião, é o que reduz a mortalidade neonatal que, segundo a governadora Wilma de Faria, receberá atenção ainda mais especial do governo.



A reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os 17 governadores das regiões Norte e Nordeste encerrou a rodada de discussões iniciadas desde a última terça-feira entre os ministros e secretários da área social. O encontro, que durou mais de três horas, teve o objetivo de discutir a implementação de estratégias e programas destinados a combater as desigualdades sociais dos estados das duas regiões em relação ao resto do país. No encontro os governadores se comprometeram a cumprir as metas definidas para a redução dos desequilíbrios regionais.





A discussão resultou na pactuação de metas para melhorar indicadores nas áreas de agricultura familiar, analfabetismo, sub-registro civil e mortalidade infantil. Entre as metas definidas como prioritárias está a redução da mortalidade infantil em, no mínimo, 5% ao ano, a criação de oportunidades de alfabetização a todos os jovens e adultos que não tiveram acesso ou permanência na educação fundamental, a erradicação do subregistro civil de nascimento e a ampliação do acesso à documentação básica (RG, CPF e carteira profissional).



Na ocasião, a governadora Wilma de Faria ouviu da ministra chefe da Casa Civil, Dilma Roussef, que as reivindicações feitas na última reunião do Fórum dos Governadores do Nordeste em relação à redução de exigências burocráticas da Caixa na execução de obras do PAC estão sendo alvo de novas normas que vão facilitar a execução das obras.



A reunião foi coordenada pelos ministros das Relações Institucionais, José Múcio e da Casa Civil, Dilma Roussef, e contou com a participação dos Ministérios da Educação, Saúde, Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento Social e Comunicações, além das Secretarias de Assuntos Estratégicos e da Cidadania. Após a fala dos ministros, expondo as metas, os governadores do Amapá, Valdez Goes, e do Piauí, Wellington Dias, falaram representando os demais governadores das regiões Norte e Nordeste.



No encerramento do encontro, o presidente Lula falou sobre a importância do cumprimento das metas e apelou aos governadores para que não cortem investimentos. "Se tiverem que cortar que cortem o custeio. Não no investimento", destacou. Ele admitiu que já trabalha com as evidências de que a crise internacional atingirá o país, mas que tem esperanças que no final deste ano e em 2010 a situação tende a se normalizar, inclusive pelo advento da nova presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, que detém condições políticas para encaminhar soluções importantes na contenção da crise.



Lula pediu ainda envolvimento entusiástico e com vontade política dos governadores, inclusive junto aos prefeitos para o combate ao analfabetismo, destacando que este caso não depende só de recursos, mas de estratégias e foco das autoridades na convocação dos analfabetos para comparecerem às aulas e a sequência de atividades de leitura que possam evitar o refluxo (o retorno de pessoas que aprendem a ler ao analfabetismo, pela falta de prática no decorrer do tempo). Por fim o presidente fez duras críticas à burocracia governamental no país que resulta no atraso ou na inexecução das obras e programas destinados ao desenvolvimento.



* Fonte: Assecom