Carnatal: vendas de abadás movimenta economia

Canindé Soares

A correria para comprar abadás já começou. E a procura aumenta conforme a proximidade do evento, que acontece de 4 a 7 de dezembro. Os blocos Cerveja e Coco, Nana Banana, Caju, Bicho, Aviões Elétrico, Burro Elétrico, Cidadão Nota 10, Yeeaah, Me Leva e Amar é animam o evento nos três dias.A Destaque Promoções comemora o sucesso da festa, que este ano comemora 18 anos com participação de dez blocos. Faltando menos de um mês para o evento, dois blocos já estão com os abadás esgotados. “O bloco Cerveja e Coco e o Nana Banana já acabaram as vendas oficiais”, afirma André Dantas, responsável pela comunicação da Destaque.Os valores dos abadás variam de R$ 100 a R$ 600 e podem ser comprados pela internet, através de sites de relacionamento ou sites de festas, e pelos jornais na seço classificados.Para quem vai brincar o Carnatal em blocos, a dica é comprar o abadá o mais rápido possível. “Este Carnatal promete ser o maior de todos os anos. Até a semana que vem, outros blocos vão estar esgotados”, comemora André.Essa edição do evento promete agradar o público infantil com a criação do bloco Yeeaah, puxado no domingo pela banda Sacudido. O corredor da folia também ganhou mais um camarote coletivo, confirmando o crescimento do evento.