Jogo de empurra atrasa conclusão do Aeroporto de São Gonçalo

Fotos: Cedidas

Os representantes políticos do Estado jogam a responsabilidade para o Governo Federal por causa da demora na liberação de verbas. Até o fim de 2009 serão investidos R$ 165 milhões na obra, que está longe de ser concluída.Em entrevista ao, Ibernon Martins, engenheiro responsável pela construção das pistas do aeroporto (parte que cabe à Infraero) garante que está tudo dentro do cronograma, mesmo os serviços estando paralisados há um mês e meio, por causa do encerramento do contrato da estatal com o Exército, que é quem coloca a mão na massa.O convênio com a corporação venceu em 31 de dezembro de 2008, "mas um contrato novo já foi assinado no último dia 9 e por isso o restante da obra será retomada na próxima semana", explica. Segundo o engenheiro, "as obras de drenagem continuaram sendo feitas, que são detalhes importantes para o bom funcionamento do aeroporto", alega.Os serviços na área reservada para a construção do Complexo começaram em 2003. De lá para cá uma série de paralisações aconteceram, por motivos diversos. Ibernon alega que o problema são os convênios e as chuvas. Outro culpado?Recorrendo a um cálculo, o engenheiro justifica: "Para cada dia de chuva, precisamos de mais dois dias de secagem. Somente no terceiro dia, voltamos as obras", explica e afirma que até as chuvas ocorridas durante cinco meses do ano passado estavam previstas no cronograma, inclusive as desse ano. "Em 2009 são esperados, para o ano todo, o equivalente a dois meses de chuva".Visitando a obra é possível perceber a construção das linhas de sistema de navegação. "Temos dois espaços construídos a sete metros abaixo da pista de pouso de decolagem com ligações de redes para monitoramento dos voos", conclui.O trabalho de base, suporte para operação dos voos também já foi adiantado. "Já construímos a estrutura para os cabos elétricos que monitoram as linhas de balizamento e os radares responsáveis pela boa condução dos pilotos na pista", declara.A Infraero trabalha com o prazo de entrega da pista de pouso para o fim de 2009. "Até o fim do ano, entregaremos a pista de pouso e decolagem, a terraplanagem do pátio de aeronaves e a pista de taxiamento", explicou voltando a afirmar que o projeto não está atrasado.De acordo com Ibernon, há uma confusão em torno dos números da obra. Ele explica que o Projeto Macro prevê a ampliação para até cinco pistas, à medida que a demanda do terminal aumente, mas "agora" só será entregue uma pista."As matérias veiculadas na maioria dos jornais estampam números superiores aos fornecidos pela Infraero". Martins diz que a capacidade de passageiros do terminal é de 5 milhões de passageiros, "podendo ser ampliada para 40 milhões, mas só daqui a 20 ou 30 anos".A megaestrutura do Complexo Aeroportuário da Grande Natal, que terá pista de pouso e decolagem com mais de 3 mil metros de extensão por 60 metros de largura, está sendo executado diretamente por 400 pessoas, mais 20 fiscais e outras 30 na administração.A obra foi projetada por completo, mas não será totalmente executada nessa fase."Quando você projeta, faz para a área inteira, não necessariamente será construído tudo agora". Para se ter uma idéia, o maior aeroporto da América do Sul, em Guarulhos, opera com 20 milhões de pessoas. "Pensar que o aeroporto de São Gonçalo irá operar com 40 milhões é até surreal", afirma Ibernon Martins.A obra que está sendo construída é apenas uma parte do Complexo, podendo ser ampliada de acordo com a demanda. "Os próximos módulos só irão acontecer em função do crescimento da economia, modulando pela demanda de operação do estado", conclui.Ibernon Martins também comenta que a construção do aeroporto tem planejamento a médio e longo prazo. "A construção é compatível com a demanda atual do estado, mas daqui a 30 anos o projeto macro pode ser uma realidade". Para exemplificar, o aeroporto Augusto Severo atualmente opera com 1.800 passageiros e os aeroportos de Recife e Fortaleza operam com 5 milhões.As prospecções da economia apontam para o crescimento do Rio Grande do Norte, inclusive tornando-se porta de entrada para os estados do Nordeste, podendo receber a demanda de Recife e Fortaleza.Nada de obstáculos. Nem geográficos, nem de estrutura. Ao contrário, São Gonçalo é uma das cidades mais privilegiadas do mundo para execução de voos. "Aqui é uma maravilha para operar: estamos próximos da linha do Equador e perto do nível do mar", explica Ibernon Martins, responsável pela obra do aeroporto de São Gonçalo.Ele explica que as aeronaves têm melhor desenvolvimento quando estão perto do mar. "Em lugares de baixa altitude, as aeronaves precisam de menos pista" e são os melhores lugares para construção de aeroporto.Sobre o lugar desenhado para receber o aeroporto, Ibernon garante que não há incidência de aves, nem urubus, nem bichos silvestres. "A área de voo está limpa, livre para o pouso e decolagem", afirma.Além da pista com três quilômetros, o aeroporto irá contar com um espaço após a cabeceira da pista, para eventuais freios prolongados. "Temos mais 240 metros para término do pouso", frisa Ibernon.As condições climáticas também são itens importantes para operação de voos em São Gonçalo. "Aqui no aeroporto temos boas temperaturas e não há a incidência de nevoeiros, atualmente o maior problema enfrentado pelos pilotos", garante o engenheiro da Infraero.