Fundo de Participação dos Municípios terá reajuste abaixo do esperado

Vlademir Alexandre Presidente da Femurn participa de Encontro Nacional em Brasília

“Tínhamos a expectativa de um aumento de 22%, mas já recebemos a informação de que será apenas 5% em fevereiro. Estamos muito preocupados”, lamenta.Na tarde desta segunda-feira (9) estava agendada uma reunião entre os prefeitos para definir uma pauta de reivindicações ao Governo Federal, “mas resolvemos esperar pelo anúncio do presidente”, explica o Benes Leocádio que assim como os demais representantes dos municípios ainda espera ouvir boas notícias do presidente da república.“A nossa grande expectativa, realmente, é quanto a renegociação das dívidas das prefeituras com o INSS, o que tem impedido muitas administrações de receber recursos do Governo Federal.