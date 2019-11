Garibaldi se despede defendendo independência do Legislativo

Geraldo Magela / Agência Senado

“No essencial, eu não decepcionei. Um daqueles que defendeu mais a independência desta Casa fui eu”, discursou, reclamando do excesso de Medidas Provisórias enviadas pelo Governo Federal, o que acaba trancando a pauta do Senado Federal.Em seguida, resumiu sua participação no primeiro mandato do Senado Federal dizendo que foi “estilingue”, ao participar da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Bingos, e foi “vidraça”, ao assumir a presidência do Senado em dezembro de 2007.Ele também elogiou o modo conciliatório com que conduziu a presidência. “Depois dessa reunião com os líderes, acho que nasci para isso”, falou, se referindo à reunião que ocorreu ontem e que definiu as regras para as eleições.Ao final, declarou seu voto ao senador José Sarney, definindo-o apenas como "o mais preparado".Garibaldi foi candidato a reeleição até a semana passada, quando Sarney decidiu participar na disputa representando o PMDB. A expectativa agora é que ele ocupe uma das 11 Comissões permanentes da Casa.