Preparador físico avalia pré-temporada dos jogadores do ABC

O preparador físico e fisiologista do ABC, Flávio Paiva, que junto com o também preparador físico Vítor Barros, comandou a primeira fase da pré-temporada alvinegra, etapa apenas com treinamentos físicos, disse que o resultado do grupo foi muito bom para este início de temporada.“Essa primeira etapa foi finalizada no sábado e avaliação foi muito positiva. O elenco se apresentou para os trabalhos de forma bem homogênea, em um mesmo patamar, e todos se empenharam bastante, desenvolveram bem os exercícios e tivemos bons resultados”, explicou o preparador.Apesar da avaliação positiva, Flávio Paiva lembra que o plantel ainda tem muito a crescer. “Isso foi apenas o início de muito trabalho que temos pela frente. Ainda não estamos no ideal da preparação física. O professor Heriberto da Cunha começará os treinos técnicos e táticos e o grupo crescerá bastante com isso. Nosso planejamento é que o ápice seja atingido nas finais do Campeonato Estadual”.Fonte: www.abcfc.com.br