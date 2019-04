Ipem já fiscalizou 49 self-services de Natal Apenas cinco restaurantes foram notificados pelos fiscais.

O Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte (Ipem/RN) está inspecionando, desde essa segunda-feira (22) os self services de Natal. Nesta quarta-feira (24), as averiguações continuam no Centro da Cidade e no Alecrim. A fiscalização se estenderá até o próximo dia 30. Até agora, 49 locais foram averiguados e todos estão situados nos shoppings da cidade.



Apenas cinco restaurantes foram notificados pelo Ipem. Dois no Natal Shopping, um no Cidade Jardim, um ao lado do Praia Shopping e mais um estabelecimento no Via Direta. Os locais não apresentavam visivelmente o peso dos recipientes utilizados na comercialização dos alimentos.

O Instituto está avaliando se os estabelecimentos comerciais que vendem comida no peso estão trabalhando de acordo com a regulamentação do Inmetro. A portaria do Inmetro Nº 097/2000 estabelece os padrões a serem seguidos na comercialização de alimentos a peso.



Segundo a portaria, deve ser utilizada na comercialização de alimentos a peso, para consumo imediato, balança apropriada, com indicação de peso líquido dos alimentos, preço por unidade de peso e preço a pagar.



Os estabelecimentos deverão exibir, em local de fácil visualização pelos consumidores, informação relativa aos pesos (taras) dos recipientes utilizados para a colocação e pesagem dos alimentos, grafada com caracteres com dimensão mínima de cinco centímetros.