Augusto Viveiros assume Secretaria Municipal de Tributação

Itaercio Porpino Viveiros assumirá Tributação

O atual titular da pasta, Carlos Guedes, pediu afastamento em razão de problemas de saúde da mulher dele. O período ainda não foi definido. O ex-controlador do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) foi uma das grandes surpresas da administração de Micarla de Sousa.“Viveiros não irá assumir nada que já não conheça. As atividades da pasta continuarão normalmente”, assegurou o secretário adjunto, André Macedo, acrescentando que os encontros entre os dois secretários eram diários.A Tributação trabalha agora para implantar a nota fiscal eletrônica, otimizar o ITIV (Imposto sobre a Transmissão Intervivos) e desenvolver sistemas de informática que melhore a fiscalização dos contribuintes. O objetivo é aumentar a arrecadação.tentou falar com Augusto Viveiros, mas ele estava em reunião e não pode atender aos telefonemas.