Programação da seleção para amistoso contra a Itália

A Seleção Brasileira fará no dia 10 de fevereiro, no Emirates Stadium, em Londres, seu primeiro jogo do ano, no amistoso contra a Itália. A partida concentrará nove títulos mundiais em campo - cinco do Brasil - em um dos duelos mais disputados da história do futebol: em 12 partidas, cada seleção venceu cinco e houve dois empates - as duas seleções marcaram 19 gols.

Os integrantes da comissão técnica da Seleção Brasileira se apresentam no sábado, dia 7 de fevereiro, às 18h30 no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, e às 21 horas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A decolagem para Londres acontece às 23h45 no vôo JJ 8084, com chegada prevista para as 13h35 (11h35 de Brasília) de domingo, no Aeroporto de Heathrow. A Seleção se concentrará no Hotel Hilton Park Lane.

O único treinamento da equipe do técnico Dunga acontece na segunda-feira, dia 9 de fevereiro, já no Emirates Stadium, às 16h30 (14h30 de Brasília). Antes haverá atendimento à imprensa.

Na terça-feira, dia do jogo contra a Itália, a Seleção Brasileira segue para o Emirates Estadium após a preleção do técnico Dunga, no hotel, que acontece às 17h15 (15h15 de Brasília). A partida acontece às 19h45 (17h45 de Brasília).

A volta da delegação ao Brasil será na quarta-feira às 21h05 (19h05 de Brasília), com chegada na quinta-feira prevista para as 7h20, em São Paulo, e às 10h30 no Rio de Janeiro.