Grande número de faltosos marca vestibular da UERN

Foi encerrado nesta segunda-feira o vestibular da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 19.822 candidatos disputaram uma das 2.220 vagas do processo seletivo 2009. A novidade deste ano foi o alto número de examinandos faltosos, que chegou a 2.942.

Segundo o coordenador da Comissão Permanente do Vestibular (Comperve) UERN - Mossoró, Valdomiro Morais, a adversidade ficou por conta apenas dos candidatos que não compareceram. "Foi um vestibular muito tranquilo em todo o Estado, verificando-se apenas ocorrências comuns como atrasos e desclassificações por uso de celular", disse.

Ao todo foram oferecidos 31 cursos sendo 70 habilitações, divididos pela capital e pelo interior. As provas foram aplicadas nos campi de Natal, Mossoró, Assu, Pau dos Ferros e Patu, e nos Núcleos Avançados de Ensino Superior da UERN em Caraúbas, Areia Branca, Apodi, Macau, João Câmara, São Miguel, Alexandria, Umarizal, Touros e Caicó.

Os cursos mais procurados neste ano foram medicina (Mossoró) com 116,92 candidatos por vaga, direito (Natal) com 94,25, seguido de enfermagem (Mossoró), 46,35. Completam a lista dos cinco mais disputados, odontologia (Caicó), na quarta colocação, com 44,60 candidatos por vaga e ciências da computação (Natal) com 40,60 candidatos.

O processo seletivo foi realizado em uma fase apenas e o resultado deve ser conhecido no dia 20 de março.