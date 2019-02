Roberto Dinamite agradece torcida em coletiva e promete Vasco forte em 2009

Na tarde desta segunda-feira (08/12), em entrevista coletiva, o Presidente do Vasco, Roberto Dinamite, agradeceu o apoio incondicional da torcida vascaína na reta final do Campeonato Brasileiro."Primeiramente quero agradecer do fundo do coração aos torcedores, que foram importantes no momento em que estávamos buscando sair daquela situação. E junto com eles temos que ter força e buscar superar este desafio para trazermos o Vasco de novo para o seu caminho, que é a primeira divisão".O Presidente prometeu um Vasco competitivo em 2009 e disse que agora é hora de arregaçar as mangas para tirar o clube dessa situação. "Estamos buscando parcerias que vão estar acontecendo e nos possibilitando formar um time competitivo no ano que vem. Com os recursos da televisão, do novo fornecedor de material esportivo e de outros parceiros vamos montar um Vasco forte não só para a Série B, quanto para as outras competições que vamos disputar", afirmou.Roberto Dinamite garantiu ainda que o clube vai dar a volta por cima. "O Vasco de hoje é um Vasco que sente o momento, mas é um Vasco sério e de homens de bem. A instituição Vasco da Gama não merece isso. Vamos dar a volta por cima", ressaltou o presidente.

*Fonte: Vasco da Gama.