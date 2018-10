Cidades do interior sofrem com déficit de delegados e policiais militares

Vlademir Alexandre Secretário acredita que realização de concurso e convocação de PMs pode reduzir número.

A revelação surgiu após o secretário ser questionado se além das mudanças na cúpula da Sesed podem acontecer outras nas delegacias distritais, regionais e especializadas espalhadas pelo Rio Grande do Norte como aconteceu recentemente no Ceará.Agripino Neto disse que “existe uma dificuldade por conta do número de delegados disponíveis, mas o trabalho de interiorização está acontecendo dentro do possível”. Ele lembrou que com a realização do concurso público – previsto para 2009 – esse déficit será preenchido.Outra informação do secretário diz respeito ao efetivo da Polícia Militar. “Vamos chamar mais 600 policiais”, afirmou. A idéia de Agripino Neto é melhorar “um pouco” o número do efetivo disponível na Polícia Militar, principalmente nas cidades do interior do Rio Grande do Norte.