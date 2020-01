Pescadores já podem requerer benefício financeiro

Marília Rocha

O Ministério de Trabalho e Emprego paga aos pescadores das colônias regularmente cadastrados o benefício durante os meses da interrupção da pesca: para a piracema, são três meses de auxílio e, para a lagosta, o salário mínimo é pago durante seis meses.A piracema tem crescimento rápido e fácil, e é pescada nas águas denominadas “interiores”, ou seja, nos açudes e rios, no interior do Estado. Já a lagosta é pescada no litoral e tem o período de defeso maior pelo tempo de crescimento da espécie.Segundo o chefe da seção de Emprego e Salário do Ministério, Carlos Ernani, em 2008 o benefício foi pago a 9.046 pescadores e, em 2007, o número era bem maior: 12.787. A diminuição na procura pelo seguro desemprego está associado ao atrelamento da atividade da pesca ao atestado do barco.“Antes, o pescador precisava somente do atestado de pesca da lagosta e, agora, o barco tem que ter a licença para a pesca”, explica Carlos. Para ele, o atrelamento prejudica os pescadores independentes que usam as embarcações de outros pescadores.“Quem pesca no barco que não tem licença não pode nem solicitar o pagamento do benefício”, disse o chefe da unidade que analisa os pedidos no Ministério, unidade do Rio Grande do Norte.