Entidades médicas visitam unidades de saúde para elaborar relatório para a prefeita eleita

As entidades médicas, lideradas pelo Sindicato dos Médicos, farão nesta quarta-feira (17), a partir das 10h, visita às unidades de saúde municipais com vistas à elaboração de um relatório a ser entregue a futura administração municipal.A visita inicia-se pela maternidade das Quintas, que mesmo após um ano de reformas, não consegue desenvolver suas atividades, que se resumem a partos normais.Também serão visitadas a nova maternidade da Zona Norte e o hospital dos Pescadores, nas Rocas. Outra unidade que causa preocupação é a da Cidade da Esperança para onde foi transferida a demanda do pronto-atendimento pediátrico Sandra Celeste, interditado para reformas.As visitas fundamentarão um relatório a ser entregue a prefeita eleita Micarla de Sousa, no qual as entidades deverão solicitar a partir do início da nova administração a decretação de calamidade pública na saúde para que medidas emergenciais sejam tomadas, visando melhorar seu funcionamento.

*Fonte: Assessoria de Imprensa do Sindicato dos Médicos