Palmeiras apresenta novidades, mas torcida protesta Danilo, Maurício Ramos, Pablo Armero, Willians e Cleiton Xavier; Marquinhos ainda vem.

Sob protestos da torcida, o Palmeiras se apresentou para a temporada 2009, na última segunda-feira, dia 5 de janeiro, em São Paulo. As novidades ficaram por conta da chegada de cinco reforços: os zagueiros Danilo e Maurício Ramos; o lateral-esquerdo Pablo Armero e os meias Willians e Cleiton Xavier. Marquinhos, ex-Vitória, ficou em Salvador para resolver problemas particulares e é aguardado nesta terça-feira na Academia.



Mesmo enfrentando a fúria dos torcedores, que não perdoaram o técnico Vanderlei Luxemburgo e a empresa parceria do clube na aquisição dos reforços, os novos jogadores palmeirenses estão motivados para iniciar logo a preparação, visando a estreia no Paulistão, dia 21, contra o Santo André, em Ribeirão Preto.



"Me sinto preparado para esse novo desafio. O Palmeiras tem uma história enorme no futebol e nós estamos chegando para tentar fazer parte dela", disse Danilo, contratado junto ao Atlético/PR, clube pelo qual jogou em grande parte da carreira.



Considerado, ao lado de Marquinhos, a principal contratação para esta temporada, Cleiton Xavier, que se destacou durante o Campeonato Brasileiro no Figueirense, é outro que está se mostrando animado para o futuro e acha normal o protesto dos torcedores logo na apresentação do elenco.



“Quem joga no Palmeiras precisa sempre estar pensando na frente, e a meta por conquistas deve existir desde o primeiro dia de treinos. Tenho certeza que estamos chegando para formar um grande grupo”.



Mesmo tendo confirmado a contratação de seis jogadores, o Palmeiras ainda tenta manter o atacante Kleber. Durante a apresentação ele esteve na Barra Funda, porém apenas para pegar seus pertences e deixou o local sem dar declarações. O jogador tem contrato com o Dynamo de Kiev, mas é cobiçado por outros times brasileiros, entre eles o Corinthians.



Justiça Desportiva