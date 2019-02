Wilma de Faria afirma que todos os invetimentos serão mantidos, apesar da crise

Delma Lopes: Em relação às novas medidas do Governo Federal para enfrentar a crise, qual a situação do Rio Grande do Norte?

Wilma de Faria:

O que eu ouvi, em reunião com Lula, Dilma, 12 ministros, 11 governadores do Nordeste e dois do Sudeste (nos estados de Minas e Espírito Santo) é que todos os investimentos serão mantidos, inclusive os investimentos do PAC nas áreas de saneamento, habitação e emendas coletivas. O Aeroporto de São Gonçalo está em fase de licitação para levantamento da viabilidade econômica. Ocorreu um atraso de dois meses, por causa de pendências jurídicas.Por causa do atraso, o governo federal se comprometeu a liberar 64 milhões para dar continuidade as pistas e a estrutura. Mas garantiu os investimentos.