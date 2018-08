Luiz Almir diz que PSDB saiu derrotado em 2008 e critica falta de diálogo na legenda

Júlio Pinheiro Luiz Almir cobra posição do PSDB.

Aliado da pevista na eleição municipal, Luiz Almir voltou a dizer que o partido deveria ter mantido a aliança com o PV, e que a postura de apoiar a candidatura de Wober Júnior (PPS) foi mais um erro da legenda durante as eleições municipais. Para o deputado-seresteiro, faltam encontro entre os líderes da legenda e os filiados tucanos.“O PSDB não foi vitorioso nas eleições de 2008 como um todo. O partido não tem se reunido, não tenho falado com ninguém, João Faustino fica mais em São Paulo do que aqui, até por causa do cargo que ocupa. Temos que nos reunir, porque preciso saber o que o partido pensa para 2010, por isso quero conversar com Geraldo (Melo) o mais rápido possível”, disse o deputado.Segundo Luiz Almir, a única reunião que o PSDB teve entre 2007 e 2008 foi para informar que o partido iria apoiar a candidatura de Wober Júnior para a Prefeitura do Natal. Mesmo assim, foi uma decisão tomada pela direção da legenda e sem o seu aval.“Queria manter a aliança de 2006, que era o compromisso que tínhamos, mas o PSDB mudou de postura há dois meses da eleição. O fato de não poder ter apoiado Micarla declaradamente me trouxe um prejuízo político, pois não pude ir às ruas para conversar com a população, que é o que gosto de fazer”, falou.

Aproximação

Com relação à escolha do ex-deputado João Faustino para coordenar o “choque de gestão” que a administração de Micarla pretender fazer nos primeiros 100 dias do mandato, Luiz Almir disse que só a prefeita poderia falar sobre as próprias escolhas, “pois foi ela quem ganhou a eleição”.No entanto, quando questionado sobre a aproximação entre PSDB e PV com essa indicação, Luiz Almir manteve a posição. “Durante o tempo em que eu estiver no PSDB, seja muito ou pouco tempo, continuarei defendendo que sejamos aliados da administração de Micarla”, declarou.