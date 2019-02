Ministro José Delgado será homenageado pela Assembléia Legislativa A solenidade para entrega da Medalha do Mérito Legislativo José Augusto será nesta quinta-feira (11), no plenário da Casa.

O ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), José Delgado, será homenageado pela Assembléia Legislativa nesta quinta-feira (11), em sessão solene, às 10h, no Plenário Clóvis Motta.



A propositura da sessão foi do deputado José Dias (PMDB). O homenageado, que foi ministro do STJ por 13 anos, receberá a Medalha do Mérito Legislativo José Augusto.



Natural de São José de Campestre, o Ministro Delgado é juiz de carreira e começou a sua trajetória na magistratura em 1965, na Comarca de São Paulo do Potengi. Foi juiz federal e do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, antes de se tornar ministro do STJ, cargo que ocupou de dezembro de 1995 até junho de 2008, quando se aposentou.







Fonte: Assessoria de Imprensa da AL/RN