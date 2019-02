Walter Alves diz que votação do OGE pode ser antecipada

Gabriela Barreto Walter Alves: recesso parlamentar deverá ter início na sexta-feira (12).

De acordo com Walter, o deputado Raimundo Fernandes (PMN), que é o relator do projeto, continua recebendo as propostas dos demais parlamentares e já analisou algumas das emendas sugeridas. No entanto, ainda não sabe quantas propostas de alterações já foram apresentadas.“Sei que os deputados Fernando Mineiro, Leonardo Rego, José Dias e eu apresentamos emendas. Serão várias emendas, mas conseguiremos votar o projeto amanhã (quinta,11), sem dúvida”, disse Walter, lembrando que o projeto já tramita há mais de dois meses na Assembléia.Os deputados só podem iniciar o recesso após a aprovação do orçamento de 2009.