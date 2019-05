Mostre como foi seu réveillon no Nominuto

O internauta do

vai poder publicar as fotos de sua festa de réveillon no maior portal de notícias do Rio Grande do Norte. Os registros do momento da virada, da queima de fogos, da confraternização entre amigos no momento que simboliza a renovação para um novo ano serão divulgadas pelo portal.Para isso, basta o internauta enviar as fotos para o e-mail: [email protected] até às 22h desta sexta-feira (2). O envio dos registros indica a autorização para a divulgação.As fotos serão postadas no

Flash Nominuto

Ao enviar as fotos, o internauta deve informar os nomes das pessoas fotografadas e o local onde passaram o réveillon. No caso do registro da queima de fogos, deve indicar o local. As fotos serão publicadas até a sexta-feira (2).