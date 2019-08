Sesap estuda medidas para amenizar crise Amanhã (20), representantes do estado, município e Ministério da Saúde se reúnem para discutir alternativas.

A Secretaria Estadual de Saúde Pública informou - por meio da assessoria de comunicação – que estão sendo realizadas reuniões a fim de encontrar alternativas para minimizar a crise na saúde, entretanto o assunto não está esgotado.



A pauta de discussão envolve a situação em Parnamirim, com as cirurgias eletivas de ortopedia no Deoclécio Marques; a obstetrícia no Hospital de Macaíba; remanejo de médicos anestesistas de hospitais que não têm centro cirúrgico e convocação de novos médicos para a rede hospitalar.



Na noite de terça-feira (20), técnicos do Ministério da Saúde chegam a Natal e, já na quarta-feira, começa a série de reuniões, a portas fechadas.