Aeroporto de Gongonhas permanece fechado

O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, permanece fechado para pousos e decolagens, devido ao tempo ruim e à falta de visibilidade desde as 15h30 de hoje (22).



Da meia-noite até as 16h, 162 vôos partiram do aeroporto, dez foram cancelados e nove tiveram atrasos de mais de meia hora. Por enquanto, não há previsão de reabertura do aeroporto para pousos e decolagens.



Já o Aeroporto Internacional de Guarulhos, também em São Paulo, está aberto para pousos e decolagens e teve, até as 16h, 148 partidas. Destas, 34 estavam atrasadas e duas foram canceladas.