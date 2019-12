Desejo reprimido é tema de espetáculo de Henrique Fontes

Max Pereira José Hermílio acredita que o diabo está presente em seus sentimentos.

Desde abril de 2008, quando estreou, a peça viaja por festivais de teatro. A Mostra Pernanbuco Nação Cultural, Festival de Guaranhuns, Festival do Crato e Juazeiro do Norte foram palcos dos atores Alex Cordeiro, Doc Câmara, Bruno Coringa, Paulo Lima, Henrique Fontes e João Victor, do Coletivo.No limbo entre o céu e o inferno vive o personagem principal. José Hermílio tem 60 anos e 30 de vida no mar quando conhece Júlio de Joana, um rapaz que aos 19 anos decide ser pescador.“O velho pescador compara o que sente com o que sentiu por outras mulheres e acredita que esse desejo vem do demônio. O conflito central é essa luta contra ele mesmo”, explica o autor e diretor, Henrique Fontes.Henrique disse que no início achava que “A Mar Aberto” seria apenas um conto, mas com três anos amadurecendo o texto, decidiu fazer mais uma peça.O autor compara a trama com Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, história na qual se inspirou. Na trama de Guimarães, um jagunço nota que está apaixonado por um companheiro de bando.“A peça é uma junção de relatos, da convivência com pescadores e, além disso, eu tinha acabado de ler ‘Grande Sertão: Veredas’, que me chamou atenção pela religiosidade envolvida no conflito interno do personagem, também com tendências homossexuais”.Na Casa da RibeiraSábado e domingo (7 e 8 de fevereiro)A entrada custa R$ 12 (inteira) e R$ 6 (estudantes, artistas e maiores de 65)