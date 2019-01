Embrapa estuda produzir etanol a partir da mandioca

José Cruz/ABr Mandioca: seu processo de fermentação é mais rápido que o da cana-de-açúcar.

Durante a Exposição Tecnológica Mundial (Expowec 2008), realizada em Brasília, a pesquisadora da Embrapa Agroenergia Sílvia Belém mostrou que a mandioca açucarada pode substituir a cana-de-açúcar na produção do etanol.“A nossa idéia é oferecer uma opção à cana, onde ela não pode ser cultivada, como em áreas da Amazônia e também onde o solo não favorece a plantação de cana-de-açúcar”, explicou a pesquisadora. Segundo ela, a mandioca poderia ser cultivada no estado do Pará, onde o clima e o solo são favoráveis.Segundo ela, a espécie da mandioca analisada pode apresentar, inclusive, uma vantagem em relação à cana. Isso porque a mandioca possui açúcar em forma de glicose. Já o da cana é em forma de sacarose. “O processo de fermentação da cana-de-açúcar é um pouco mais demorado”, explicou.Silva Belém ponderou que a produção de etanol a partir da mandioca açucarada ainda está em fase de estudos.

* Fonte: Agência Brasil