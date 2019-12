Para George Câmara, prefeitura só terá R$ 1,8 bi se ficar longe do DEM

Elpídio Júnior George Câmara: para captar tantos recursos, só adotando "lógica da contramão"

Segundo a própria prefeita, os investimentos durante dos últimos quatro anos do mandato de Carlos Eduardo foi apenas de R$ 400 milhões, e ela aumentaria, a partir de 2010, para R$ 500 milhões a injeção de recursos. Assim, seriam R$ 1,8 bilhão gastos até 2012.“É um número muito otimista, e é bom que se seja assim. Mas para conseguir esses recursos, ela terá que trabalhar com um outro contexto de forças progressistas que estão dirigindo o país”, disse, em referência ao governo Lula.A despeito da aliança de Micarla de Sousa com o DEM – partido que detém secretarias consideradas estratégicas para a administração -, a quem responsabiliza a “política de desmonte das cidades brasileiras”, George Câmara afirma que só adotando uma “lógica de contramão” aos seus aliados é que ela teria sucesso na captação de recursos.“É negando a política do DEM que ela vai conseguir tornar verdadeira a fala da segunda-feira. Faço votos que ela ganhe essa briga com setores dentro de sua gestão. Se essa não for a sua intenção, ela estaria enganando a sociedade”.