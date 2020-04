TSE nega mandado de segurança ao vice-governador cassado da Paraíba O governador cassado da Paraíba, Cássio Cunha Lima, (PSDB) ajuizou ontem uma ação cautelar no STF pedindo a suspensão da decisão do TSE.

O mandado de segurança do vice-governador cassado da Paraíba, José Lacerda Neto (DEM), para permanecer no cargo até o fim do processo de cassação foi negado nesta quarta-feira (18) pelo ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Eros Grau.



Neto foi cassado, na terça-feira (17), juntamente com o governador Cássio Cunha Lima (PSDB) por abuso de poder econômico e político nas eleições de 2006.



No pedido, o vice-governador cassado sustenta que a aplicação da decisão só pode ocorrer após o prazo para apresentação de possível recurso e a publicação da decisão no Diário da Justiça.



O ministro, em sua decisão, usou o entendimento da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal (STF), onde diz que o mandado de segurança não é considerado um meio adequado para questionar a decisão do TSE, considerando que existem outros recursos possíveis.



