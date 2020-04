Greve do INSS segue sem perspectiva de fim Concordando com a lei de greve, o sindicato está mantendo 30% dos funcionários em todas as agências.

Paralisados desde a última segunda-feira (16), os servidores do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) permanecerão em greve por tempo indeterminado até que seja reincorporado o benefício de 84% retirado, neste mês, do salário base. Além disso, outra medida está atingindo o Plano de Cargos e Salários (PCS) conquistado há 15 anos.



Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Previdência, Saúde e Trabalho (Sindprevs), Djalter Rodrigues, estão sendo prejudicadas mais de 1.103 famílias em todo estado, contando com aposentados e pensionistas.



“ Já pensou alguém que ganhe R$ 2 mil, com esse desconto, fica quase nada. Alguns funcionários pode ficar com salda negativo”, declarou Djalter Rodrigues. O benefício será descontado do salário já em fevereiro.



Concordando com a lei de greve, o sindicato está mantendo 30% dos funcionários em todas as agências. O atendimento prioriza os casos de auxílio-doença que estiverem agendados.



A adesão à greve está crescendo no interior do estado, principalmente nas cidades de Mossoró e Parnamirim.Os grevistas farão uma assémbleia, nesta sexta-feira (20), a partir das 9h, no térreo do prédio do INSS , na Rua Apodi.