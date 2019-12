Prefeitos definem pauta de reivindicações a Lula na segunda-feira

Elpídio Júnior Presidente da Femurn participará de Encontro Nacional de prefeitos

“Vamos elaborar uma pauta de reivindicações para o presidente Lula”, diz Leocádio. A reunião para definir quais as principais necessidades dos novos gestores será com o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziulkoski.O governo federal está elaborando um pacote de medidas para ajudar as prefeituras em dificuldades, e que deve ser anunciado durante a abertura do evento na terça-feira (9).Essas medidas vão desde incentivos para geração de empregos até ações para facilitar o pagamento de dívidas dessas administrações municipais com o INSS.“No Rio Grande do Norte existem municípios que há dois anos não conseguem retirar uma certidão comprovando que não possui dívida com a Previdência Social”, lamenta. Por causa disso, essas prefeituras ficam impossibilitadas de receber qualquer tipo de verba do Governo Federal.