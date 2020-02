Horário de verão termina no próximo domingo (15) Durante o período foram economizados 2 mil megawatts.

Brasília - Os brasileiros que moram nas Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste terão que atrasar seus relógios em uma hora na madrugada do próximo domingo, quando termina o horário de verão. Segundo dados preliminares do Ministério de Minas e Energia (MME), foram economizados cerca de 2 mil megawatts de energia desde que o horário alternativo entrou em vigor, no dia 19 de outubro.



A energia economizada no Sudeste corresponde a cerca de 65% do consumo da cidade do Rio de Janeiro no período. No Sul, a economia significa cerca de 80% do consumo de Curitiba. Segundo o MME, a economia de energia corresponde a R$ 4 bilhões. As informações completas devem ser divulgadas ainda hoje pelo ministério.



Na edição anterior do horário de verão, entre 2007 e 2008, a redução registrada foi de 2,027 mil megawatts.



Fonte: Agência Brasil.